Mondiale per club: l’Al Ittihad di Benzema eliminato. Il francese segna ma sbaglia un rigore. In semifinale va l’Al Ahly che vince 3-1

L’Al Ittihad di Benzema e Kante, campione saudita in carica, cade rovinosamente contro l’Al Ahly nei quarti di finale del Mondiale per club: la formazione egiziana si impone 3-1 e vola in semifinale. Benzema, dopo aver fallito il rigore del possibile 1-1 nel primo tempo, ha segnato il gol della bandiera nel recupero. L’Al Ahly sfiderà in semifinale il Fluminense lunedì 18 dicembre. L’altra semifinale, in programma martedì 19, sarà fra il Manchester City ed i giapponese dell’Urawa Red Diamonds.

Foto: Instagram Al Ittihad