Mondiale per club, il Tigres la prima finalista. Palmeiras battuto 1-0

Prima sorpresa ai Mondiali per Club.

È il Tigres la prima finalista del Mondiale per Club, che si sta disputando in questi giorni in Qatar. All’Education City Stadium i ragazzi guidati da Ricardo Ferretti hanno battuto di misura i brasiliani del Palmeiras, freschi vincitori della Copa Libertadores.

Decisivo un gol su rigore di Gignac. Il prossimo giovedì i messicani si contenderanno il titolo con la vincente dell’altra semifinale, che vedrà contrapposte Al Ahly e Bayern Monaco gara in programma domani sera alle 19.00.