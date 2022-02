Mondiale per Club, il Palmeiras è la prima finalista: battuto 2-0 l’Al Ahly

Il Palmeiras è la prima finalista del Mondiale per Club. I campioni del Sudamerica hanno superato per 2-0 gli egiziani dell’Al Ahly. Un gol per tempo, con Veiga ad aprire le marcature e Dudu a inizio ripresa a chiudere il discorso. I brasiliani affronteranno la vincente di Al Hilal-Chelsea, in programma domani sera.

Per la squadra brasiliana, si tratta della prima finale del Mondiale del Club, visto che la scorsa stagione persero in semifinale. Giocarono nel 1999 la Coppa Intercontinentale, perdendo contro il Manchester United.

Foto: Twitter FIFA