Mondiale per club: il Liverpool vola in finale col Flamengo, Firmino stende il Monterrey al 91′

Il Liverpool di Jurgen Klopp è la seconda finalista del Mondiale per club. La squadra inglese ha battuto di misura i messicani del Monterrey nella semifinale: Reds in vantaggio al 12′ con Keita, pareggio immediato di Funes Mori, rete decisiva di Roberto Firmino al 91′. Sabato sarà quindi Flamengo-Liverpool per decidere la squadra che si laureerà campione del Mondo.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool