Mondiale per club, il debutto del Bayern Monaco: semifinale contro l’Al-Ahly

Comincerà alle 19.00 l’avventura dei campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco, e super favoriti per il Mondiale per club. I bavaresi se la d0vranno vedere contro i campioni d’Africa dell’Al-Ahly, per raggiungere il Tigres di Gignac in finale. I campioni messicani del Sud America, hanno battuto giusto ieri il Palmeiras grazie alla rete del bomber francese su calcio di rigore.

Queste le formazioni ufficiali delle due formazioni:

Al-Ahly (4-5-1): El-Shenawy; Hany, Ashraf, Banoun, Maaloul; Fathi, El Shahat, Magdy, Taher, Kahraba; El Sulaya

Bayern Monaco(4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

Foto: fifacom