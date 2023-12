Mondiale per Club, il City cala il tris all’Urawa. E vola in finale contro Fluminense

Tutto facile per il Manchester City nella semifinale del Mondiale per Club contro l’Urawa. La squadra di Guardiola ha prevalso con il risultato di 3-0 e affronterà il Fluminense nella finale della competizione. Per sbloccare la gara gli inglesi hanno avuto bisogno dell’autogol di Hoibraaten al 45’+1′, ma nella ripresa hanno dilagato. Al 52′ infatti è stato Mateo Kovacic su assist di Kyle Walker a controllare e calciare dal limite sulla sinistra dell’estremo difensore giapponese. A chiuderla ci ha pensato il portoghese Bernardo Silva, che ha beneficiato al 59′ di una deviazione dopo una conclusione dal limite, che ha spiazzato Nishikawa, incolpevole nell’occasione.

Foto: Instagram Manchester City