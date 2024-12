Mondiale per Club, il calendario dell’Inter. E i possibili incroci

Sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2025. L’Inter è stata inserita nel Gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. L’Inter esordirà contro il Monterrey, giocherà contro l’Urawa Red Diamonds e chiuderà infine contro il River Plate. I nerazzurri partono come i favoriti del proprio girone: il Gruppo F è composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Probabile dunque che i nerazzurri giochino contro i brasiliani o i tedeschi, a seconda del rendimento.

GRUPPO E

Da definire: River Plate (ARG) vs. Urawa Red Diamonds (JPN)

Da definire: Monterrey (MEX) vs. Inter (ITA)

Da definire: River Plate (ARG) vs. Monterrey (MEX)

Da definire: Inter (ITA) vs. Urawa Red Diamonds (JPN)

Da definire: Inter (ITA) vs. River Plate (ARG)

Da definire: Urawa Red Diamonds (JPN) vs. Monterrey (MEX)

Foto: Instagram Inter