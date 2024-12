Mondiale per Club, il calendario della Juve. E i possibili incroci

La Juventus aprirà con il match contro l’Al Ain, proseguirà contro il Wydad e disputerà il big match contro il Manchester City come ultima gara del Gruppo G. I bianconeri si giocheranno – molto probabilmente – il primo posto con il City. Il problema è che nel Gruppo H ci sono Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal e Pachuca. Qualificarsi come secondi significherebbe molto probabilmente incontrare i Blancos nel turno successivo.

GRUPPO G

Da definire: Manchester City (ENG) vs. Wydad (MAR)

Da definire: Al Ain (UAE) vs. Juventus (ITA)

Da definire: Manchester City (ENG) vs. Al Ain (UAE)

Da definire: Juventus (ITA) vs. Wydad (MAR)

Da definire: Juventus (ITA) vs. Manchester City (ENG)

Da definire: Al Ain (UAE) vs. Wydad (MAR)

Foto: sito Juventus