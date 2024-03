Mondiale per club: il Borussia Dortmund è ufficialmente qualificato dopo l’eliminazione del Lipsia

Dopo l’eliminazione di ieri dalla Champions del RB Lipsia per mano del Real Madrid, il Borussia Dortmund è ufficialmente la seconda squadra tedesca che prenderà parte al Mondiale per Club 2025, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. L’altro posto se lo è invece già assicurato da tempo il Bayern Monaco. Come la Germania, Anche l’Italia avrà a disposizione due slot. Uno è già stato occupato dall’Inter, mentre per il secondo posto la corsa rimane tra Juventus e Napoli.

Foto: logo Borussia Dortmund