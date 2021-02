Mondiale per Club: il Bayern Monaco raggiunge il Tigres in finale. Battuto 2-0 l’Al Ahly

Una doppietta del solito formidabile Robert Lewandowski regala al Bayern Monaco il pass per la finale del Mondiale per Club: superato per 2-0 il club egiziano dell’Al Ahly, il polacco ha punito prima al 17′ e poi ha chiuso la gara all’86’.

La squadra di Flick ora se la vedrà con i messicani del Tigres nella partita che vale il titolo.

Foto: sito UEFA