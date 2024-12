Mondiale per Club, il 5 dicembre i sorteggi dei gironi. Juventus e Inter in seconda fascia

Giovedì 5 dicembre a Miami prenderà forma il Mondiale per Club 2025, la prima edizione della competizione a 32 squadre provenienti da sei confederazioni diverse. Come noto saranno presenti Inter e Juventus, inserite entrambe in seconda fascia. Il torneo prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno, con le prime due che si qualificano alla fase ad eliminazione diretta con turni in gara unica.

Queste le fasce:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, MamelodiSundowns, Pachuca.

Foto: sito Fifa