Mondiale per Club, i dettagli della nuova finestra di mercato di giugno

Arriva il Mondiale per Club, e con la sua istituzione, vi saranno anche nuovi regolamenti. Tra i tanti, è stato infatti istituita dalla FIFA una nuova finestra di mercato per le squadre coinvolte nella competizione (e non), che va dall’1 al 10 giugno. La scelta è stata fatta per venire incontro alle squadre che a fine giugno (quindi nel bel mezzo della competizione) si vedranno costrette a liberarsi di alcuni giocatori in scadenza di contratto, e la mini finestra di mercato servirà a quest’ultime per rafforzarsi e riequilibrare la propria situazione. Prima dell’inizio del Mondiale per Club 2025 occorrerà presentare alla FIFA una pre-lista di 50 giocatori, che dovrà essere ridotta a 35 per l’inizio della competizione; tra il 27 giugno e il 3 luglio sarà inoltre possibile effettuare fino a 4 sostituzioni in caso di svincolo, dato che molti giocatori avranno un contratto in scadenza il 30 giugno, mentre è previsto che siano 2 i nuovi calciatori integrabili.

Foto: Instagram Mondiale per Club