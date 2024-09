Mondiale per Club, i 12 stadi selezionati

In occasione del Global Citizen Festival, in scena al Central Park di New York, il presidente FIFA Gianni Infantino ha ufficializzato i 12 stadi in cui andrà in scena l’attesissimo Mondiale per Club, con calcio d’inizio a giugno 2025. La finale della competizione è fissata invece al 13 luglio, nella cornice del MetLife Stadium di New York. A rappresentare il calcio italiano vi saranno Inter e Juve. Qui di seguito la lista degli stadi.

Seattle (Lumen Field), Los Angeles (Rose Bowl Stadium), Nashville (Geodis Park), Cincinnati (Tql Stadium), Charlotte (Bank of America Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Orlando (Inter&Co Stadium e Camping World Stadium), Washington Dc (Audi Field), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field) e New York (MetLife Stadium).

Foto: X FIFA