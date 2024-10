Mondiale per Club, Hisense è il primo partner commerciale

Il Mondiale per Club, in scena nel 2025, ha ufficialmente il suo primo sponsor e partner commerciale. Si tratta di Hisense, azienda multinazionale che agisce nell’ambito dell’elettronica di consumo. La partnership è stata celebrata in un evento speciale alla Shanghai Tower, al quale hanno partecipato Gianni Infantino, il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström e il Presidente di Hisense Group, Jia Shaoqian. Il presidente della FIFA, ha così commentato l’accordo pervenuto con l’azienda cinese: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Hisense, un marchio leader di mercato a livello globale, come Partner Ufficiale del FIFA Club World Cup 2025. L’impegno di Hisense per l’innovazione e la tecnologia è in linea con la nostra visione per questo torneo, che riunirà le 32 migliori squadre del mondo in una celebrazione indimenticabile del nostro sport, che rivoluzionerà il calcio per club”.

Foto: X Fifa