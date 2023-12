Mondiale per club: Fluminense prima finalista. Battuto 2-0 l’Al-Ahly

E’ il Fluminense la prima finalista del Mondiale per club. In semifinale, il club brasiliano ha battuto 2-0 la compagine egiziana dell’ Al-Ahly. Gara molto aperta, combattuta, con episodi da una parte e dall’altra. Nel primo tempo, però, due pali per i campioni sudamericani.

Nella ripresa, al 70′, Marcelo, con una grande azione, si procura un calcio di rigore, che Arias trasforma. Nel finale. segna il 2-0 John Kennedy, che ha deciso la Libertadores, trascinando il Tricolor in finale.

Ora attende la vincente tra Manchester City e Urawa.

Foto: twitter Fluminense