Mondiale per Club, FIFA in difficoltà per la ricerca degli sponsor. E il tempo stringe

Il Mondiale per Club è ormai alle porte, e non ci resta che attendere i sorteggi ufficiali della competizione. Infantino è però ancora alla ricerca di sponsor per l’evento, con oggi all’attivo solo Hisense e AB InBev. Manca anche la copertura televisiva. La FIFA ha dovuto fare i conti con la diffidenza degli operatori verso una nuova competizione, con la saturazione del mercato audiovisivo, con la concorrenza della nuova Champions e tempistiche non proprio larghissime: i budget dei broadcaster sono già chiusi per l’attuale stagione. In primavera, si vociferava di un plausibile accordo con Apple per quanto riguarda la cessione dei diritti tv, opzione poi arenatosi. Come si è anche arenata la possibilità di trovare un partner finanziario che supportasse la prima edizione con le partite distribuite sulla piattaforma di casa Fifa+. Per rendere sostenibile la competizione, alla FIFA non resta che sperare negli introiti derivanti dal torneo stesso, introiti che dovranno comunque poi essere distribuiti anche tra i vari club partecipanti, a cui è garantita una quota minima uguale per tutti e una fetta in funzione del ranking e dei bacini d’utenza: come rivelato dal Times, le società dovrebbero avere tra i 18 e i 19 milioni garantiti, tenendo conto che un paio di milioni se ne andranno in costi per trasporti, vitto e alloggio. La competizione prenderà il via nel 2025, e ad oggi dal punto di vista economico sono in piedi ancora degli importanti punti interrogativi.

Foto: X FIFA