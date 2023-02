Mondiale per Club, clamoroso ko del Flamengo. La prima finalista è l’Al-Hilal. Domani tocca al Real

Il Flamengo toppa nella semifinale del Mondiale del Club. In finale ci va l’Al-Hilal. Il club dell’Arabia Saudita vince 3-2 in un finale thrilling.

Al Hilal subito in vantaggio al 4′, con un rigore di Al Dawsari. Il pareggio dei brasiliani arriva al 20′ con Pedro. Poi all’ottavo minuto di recupero del primo tempo, cambia la gara. Gerson, già ammonito, colpisce la palla con la mano in area. Calcio di rigore e secondo giallo per il brasiliano che lascia il Flamengo in 10. Dal dischetto, ancora Al Dawsari trova il 2-1. Nella ripresa, il Flamengo prova a pervenire al pareggio, scoprendo però il fianco ai contropiedi. Su una di queste, al 70′ Vietto, segna il 3-1 che chiude la gara apparentemente.

Il Flamengo prova a reagire e al 91′, ancora Pedro trova il gol. Finale thrilling, vengono assegnati 9 minuti di recupero, è assalto dei brasiliani. Ma alla fine fa festa l’Al-Hilal che accede alla finale. Sfiderà la vincente della gara di domani tra il Real Madrid e l’Al Ahly.

Foto: twitter Fifa