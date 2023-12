Mondiale per club: avanza l’Al Ittihad. Bettuto l’Auckland City 3-0, a segno Benzema

L’Al Ittihad avanza ai quarti di finale del Mondiale per Club, dopo il successo per 3-0 sull’Auckland City. segnano Romarinho, Kanté e Benzema tra il 29′ e il 40′. Ora affronterà l’Al Ahly (Egitto) nel match che determinerà l’avversario del Fluminense in semifinale.

Nell’altra parte del tabellone, invece, il Manchester City attende la vincente del match tra Leon (Messico) e Urawa Reds (Giappone).

Foto: twitter Al Ittihad