Mondiale per Club 2025: oggi il sorteggio alle ore 19 italiane

A Miami, oggi alle 13 (19 ora italiana), si terrà il sorteggio del nuovo Mondiale per club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Il torneo seguirà un formato con otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due squadre classificate per ciascun girone avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, composta da ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. Il torneo prevede 63 incontri in totale. Se due o più squadre concludono il girone a pari punti, la classifica verrà determinata secondo questi criteri, in ordine di priorità: risultati negli scontri diretti, differenza reti nelle partite tra le squadre coinvolte, numero totale di gol segnati negli stessi incontri, differenza reti complessiva nel girone, totale dei gol realizzati nel girone, punteggio fair play.

Per l’Italia, saranno due le squadre partecipanti: Juventus e Inter, che sono posizionate nella seconda fascia. I bianconeri dovranno affrontare una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain, mentre i nerazzurri eviteranno una doppia sfida europea, pescando inevitabilmente una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense.

Di seguito, l’elenco delle 32 squadre partecipanti:

EUROPA

Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo.

SUD AMERICA

Palmeiras (BRA), Flamengo (BRA), Fluminense FC (BRA), Botafogo (BRA), River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG).

AFRICA

Al Ahly SC (EGY), Wydad AC (MAR), Espérance Sportive de Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns (SAF).

ASIA

Al Hilal SFC (SAU), Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain (EAU), Ulsan (KOR)

NORD-CENTRO AMERICA

CF Monterrey (MEX), Seattle Sounders FC (USA),Club León (MEX), Pachuca (MEX), Inter Miami (USA).

OCEANIA

Auckland City FC (NZL)

L’elenco delle squadre divise per fasce:

Prima fascia

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco , Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras , River Plate, Fluminense.

Seconda fascia

Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo.

Terza fascia

Al-Hilal , Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca , Monterrey , Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Quarta fascia

Urawa Red Diamonds , Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Foto: fifa world cup logo