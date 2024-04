Mondiale per club 2025, l’Atletico Madrid strappa la qualificazione. Barcellona fuori. Resta solo un posto da assegnare tra le europee

Va via via definendosi il quadro delle squadre per il prossimo Mondiale per club. Questa sera, sorride l’Atlético Madrid, Barcellona fuori. La sconfitta dei Colchoneros, rimontati dal Borussia Dortmund, è un po’ più dolce rispetto a quella dei blaugrana, travolti in casa dal Paris Saint-Germain. In virtù di questo risultato, infatti, il Barça non può più superare la squadra di Simeone nel ranking, e l’Atletico strappa il pass. Ricordiamo che la qualificazione al Mondiale per club regala tanti milioni da parte della FIFA.

L’ultimo posto disponibile per le Europee vedrà invece un ballottaggio fra Arsenal e Salisburgo. I gunners, però, per qualificarsi devono solo vincere la Champions, in caso contrario saranno gli austriaci a passare.

Foto: twitter Atletico Madrid