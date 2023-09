Mondiale 2030, possibile candidatura congiunta Spagna-Portogallo-Marocco

Ci sono grosse novità per quanto riguarda il Mondiale 2030. Alla fine della scorsa settimana è avvenuto un incontro tra i vertici federali per l’organizzazione della prossima coppa del Mondo. Le novità riguardano una possibile candidatura congiunta di Spagna-Marocco e Portogallo per ospitare i match. A dare man forte al progetto ci hanno pensato Fernando Gomes (Presidente della Federcalcio Portoghese), Pedro Rocha (Presidente della Federcalcio Spagnola) e Fouzi Lekjaa (Presidente della Federcalcio Marocchina) che hanno affermato che un progetto migliore, secondo loro, non esiste e non ci sarà mai.

Foto: Twitter Uefa