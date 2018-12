Monchi: “Ultimamente troppi cali mentali, mi aspetto una squadra matura. Su Schick e Pastore…”

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato poco prima della gara contro il Viktoria Plzen in Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspetto che la squadra, a livello di gioco, sia vicina a quanto fatto nelle ultime partite. Mi aspetto che i ragazzi rimangano concentrati per tutta la partita, ci sono stati cali di mentalità. Dobbiamo mantenere questa concentrazione, non lasciare mai mentalmente la partita. Schick? Patrick deve far vedere che è quel giocatore che è dentro di sé. Speriamo che oggi nel suo Paese possa fare una buona partita. Pastore? C’è tanta concorrenza, così sarà più motivato per averlo al meglio”.

Foto: Roma Twitter