Monchi su Joao Felix: “Emery lo apprezza, ma è complicato”

L’Aston Villa sta per incassare una piccola fortuna dal trasferimento di Jhon Duran. Circa 78 milioni di euro che potrebbero permettere al club inglese di assaltare Joao Felix, anche nel mirino del Milan. A confermare cioò è stato Monchi, direttore sportivo dei Villans, nel corso di un’intervista rilasciata ad AS. Queste le sue parole: “La prima cosa che faremo con i soldi che riceveremo dalla vendita di Duran è mettere da parte una somma a causa delle regole del Fair Play Finanziario. Una parte significativa andrà in questa direzione. Poi ci sono dei nomi, uno dei quali è Joao Felix. Emery lo apprezza perché nei tre mercati di trasferimento ai quali ho partecipato, questo è il quarto, è sempre stato menzionato ed è un piccolo oggetto del desiderio per Emery. Ma è complicato e non so se riusciremo a fare qualcosa”.

FOTO: Twitter Siviglia