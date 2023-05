Monchi: “Sarà una finale con l’accesso alla finalissima. Sarebbe bello contro la Roma”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus.

Queste le sue parole: “E’ una finale che ti porta alla finalissima, per noi dopo un anno un po’ brutto andare ad una finale sarebbe bellissimo. E’ molto difficile, di fronte a noi abbiamo una squadra molto difficile, forte, di un giocatore di livello altissimo e questa che e’ la nostra competizione porti un po’ di fortuna. Magari la finale con la Roma, per me la Roma a cui sono legato. Sarebbe davvero bello”.