Monchi: “Sarà difficile riavere con noi Reguilon. Non abbiamo cercato Alonso, mentre Acuna è sulla nostra lista”

Ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo del Siviglia, Monchi. L’ex ds della Roma ha così fatto un punto sul mercato degli andalusi, partendo dal caso Reguilon: “Reguilon, l’ho già detto, è un giocatore forte e ci piacerebbe riaverlo con noi, ma credo che questo sarà complicato perché ci sono altri club più potenti economicamente su di lui”. Poi un passaggio su chi potrebbe essere il nuovo terzino del Siviglia: “A oggi non abbiamo cercato Alonso, Acuna invece è nella lista dei papabili, ma per il momento non abbiamo fatto nessuna offerta allo Sporting”.

Foto: sito ufficiale Siviglia.