Monchi: “Roma? Nessuno si è preoccupato di me. Ci ho messo 4 mesi per capire…”

Monchi torna a parlare della sua esperienza alla Roma. L’attuale direttore sportivo del Siviglia è intervenuto durante un convegno all’Università della città andalusa: “Quando ho accettato la proposta della Roma, ho anche accettato di cambiare habitat, lasciando la famiglia qui. Ci ho messo quattro mesi a capire solo dove fossi capitato. Tutti dicevano: ‘Lui è Monchi, è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio’. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona. E non è stato facile”.

Foto: Mundo Deportivo