L’indiscrezione: Monchi passa la palla a Florenzi. L’Inter osserva ma non molla Vrsaljko

Monchi in conferenza stampa è stato chiaro, senza troppi giri di parole. Ha speso parole importanti per Florenzi, ha aggiunto che la situazione è difficile. In pratica ha passato la palla al diretto interessato, della serie: la nostra offerta è questa, tocca a te. La proposta giallorossa è inferiore ai tre milioni a stagione più bonus, vi abbiamo raccontato come l‘Inter abbia messo sul piatto quattro milioni a stagione. Ora il club nerazzurro aspetta e osserva, nel giro di quattro o cinque giorni tutto sarà più chiaro. Nel frattempo l’Inter non molla Vrsaljko e apprezza tantissimo Henrichs.

