Monchi: “Marotta all’Inter? Un bene per il calcio italiano. Sul VAR e gli arbitri…”

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato così al termine dell’incontro degli allenatori e dei dirigenti della massima serie con la classe arbitrale sul Var: “Io sono poco oggettivo perché da quando sono arrivato in Italia ho sempre detto che gli arbitri italiani sono il top e sono un difensore del Var, ma credo che per le prime 12 giornate il bilancio sia positivo. L’Italia è sulla strada giusta e bisogna continuare così. Ho visto gli arbitri aperti ad ascoltare i club e questa è una cosa positiva. Marotta all’Inter? Marotta ha vinto tanto con la Juve e ha fatto tanto per il calcio italiano, se rimane in Italia è un bene per questo campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Roma