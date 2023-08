Monchi: “L’Arabia Saudita? Gonfiano i prezzi. Se avranno continuità sarà un problema per il calcio europeo”

Monchi, attuale direttore sportivo dell’Aston Villa, è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare del nuovo movimento che arriva dall’Arabia Saudita con un calcio mercato devastante in questa sessione estiva.

Queste le sue parole: “Ci hanno preso in contropiede, bisogna comunque fare attenzione perché in questo modo i prezzi si gonfiano, così come i salari. Al momento sembrano voler restare, ma bisogna vedere se avranno continuità. Se la avranno sarà un problema per il calcio europeo”.