Monchi: “La Roma ha tante qualità, ma il Siviglia c’è”

Intervistato dai canali ufficiali del Siviglia, Monchi, nonché ex ds della Roma, ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio: “La Roma ha tante qualità, è una squadra fisica e tecnica, con un centravanti tra i migliori d’Europa… I giallorossi hanno tante soluzioni per batterci e questo chiaramente mi preoccupa. I nostri tifosi però devono stare tranquilli, perché il Siviglia c’è. E’ carico e se perderemo sarà solo perché i nostri avversari ci sono stati superiori”.

Foto: Marca