Monchi: “In finale il Siviglia non si deve snaturare. Per la Roma nutriamo rispetto”

Il ds del Siviglia, ha parlato a “Il Messaggero” in vista della finale di Europa League contro la Roma di mercoledì 31 maggio, ecco le sue parole: “Oggi tutti conoscono tutti. Si vedono migliaia di partite, si analizzano migliaia di dati. Dopo tanti anni e sei finali vinte, posso dire che l’importante è che il Siviglia faccia il Siviglia, al di là della Roma, per la quale nutriamo un grandissimo rispetto. Abbiamo vinto con la Juventus perché non ci siamo snaturati e così contro il Manchester United. Dobbiamo essere quelli degli ultimi due mesi. Se guardiamo le ultime gare potrà sembrare che la Roma ci aspetterà e noi faremo la gara. Ma attenzione, perché anche noi sappiamo aspettare. Non vorrei che alla fine la palla restasse nei piedi dell’arbitro”.

Foto: Monchi Twitter Siviglia press