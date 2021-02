Monchi: “Il Dortmund ha commesso un errore. Ci ha lasciati in vita”

Il dt del Siviglia, Monchi, ha commentato la sconfitta del Siviglia per 3-2 in casa con il Dortmund. Un ko che però lascia ancora in vista gli andalusi.

Queste le sue parole: “Il risultato è molto negativo ma siamo ancora vivi. Hanno fatto un piccolo errore, ci hanno lasciato in vita. Non conoscono la nostra storia, le nostre capacità, il nostro motto: non ci arrendiamo mai. Andremo a Dortmund con la voglia di fare un’impresa importante e di andare avanti”.

Foto: Sito Siviglia