Monchi: “Frosinone in un buon momento, gara da non sottovalutare. La nuova sede all’EUR…”

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista prima della gara contro il Frosinone ai microfoni di DAZN: “Un motivo per non sottovalutare la partita? giochiamo contro una squadra di Serie A e non è mai una partita da sottovalutare, loro sono in un momento buono dobbiamo affrontare la partita sapendo che sono un rivale difficile. La nuova sede all’EUR? Un posto bellissimo un segnale di crescita per la società, mi sembra che si stiano facendo le cose abbastanza bene”.

Foto: Roma Twitter