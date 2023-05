Monchi: “Felicissimi per la finale. Cuadrado? Su Torres è rigore, a meno che non abbiano cambiato i regolamenti”

Il Siviglia ha battuto la Juventus ai supplementari qualificandosi per la finale di Europa League.

Il ds del club, Monchi, ha parlato però, del contatto Cuadrado-Torres, accusando l’arbitraggio senza giri di parole.

Queste le sue parole: “Rigore? Non si tratta di considerarlo tale, è netto. A meno che non abbiano cambiato i regolamenti… Avrebbe dovuto vederlo il VAR”. In quel momento il punteggio era fermo sullo 0-0″.