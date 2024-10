Monchi: “Douglas Luiz sarà presto protagonista con la Juventus. Dategli tempo”

Monchi, Ds dell’ Aston Villa, ex Roma, ha parlato a Sky Sport sul momento della sua squadra e su altri temi.

Queste le sue parole: “Siamo contenti, abbiamo iniziato bene il campionato. Siamo contenti di quello che stiamo facendo qui all’Aston Villa”.

Emery: “Sì, qualcosa è cambiato negli ultimi due anni dopo il suo arrivo. In quel momento la squadra era in difficoltà e ora lottiamo con i club più forti, qualcosa di buono ha fatto il nostro allenatore. E’ il vero protagonista di questo miracolo”.

Siviglia, Roma e poi Premier League. Qual è la difficoltà maggiore che si avverte quando si arriva in Inghilterra?

“Non è tanta, alla fine io faccio lo stesso lavoro. E’ vero che qui la figura del direttore sportivo è un po’ diversa perché chi comanda è l’allenatore, il manager. Io sono dietro le quinte e posso fare di più ciò che mi piace. In quindici mesi ho fatto 3-4 interviste e anche il rapporto coi tifosi è più tranquillo. Per me è meglio perché credo di poter aggiungere più cose alla squadra. Ho un rapporto diretto con la proprietà americana. Non ho trovato tante differenze, ma posso dire di essere molto contento di lavorare in Premier League e all’Aston Villa”.

E poi avete un tifo molto importante”: Ora si parla delle big six, ma l’Aston Villa è una delle squadre più forti del calcio inglese. Abbiamo tantissimi tifosi, quando andiamo in trasferta per giocare troviamo sempre tantissimi tifosi. E’ bello: non abbiamo giocato in Europa per tanti anni e loro sono una motivazione in più per trovare il successo”.

Tra i vostri tifosi anche il Principe Williams. Le è capitato di parlarci?”Sì, lui è assiduo al Villa Park, viene sempre a vedere le partite dell’Aston Villa. Parla con Unai, parla coi calciatori e parla con me: è un vero tifoso dell’Aston Villa ed è contento del momento che stiamo vivendo”.

Contro il Bologna siete voi i favoriti”: Essere favorito o no non cambia nulla, ognuno può pensare ciò che vuole. Il nostro inizio di stagione è stato bello, quello del Bologna così così ma sarà al 100% una sfida difficile. E’ vero che giocando al Villa Park avremo un piccolo vantaggio, ma alla fine è una gara di Champions e sono tutte difficili”.

Poi sfiderà anche la Juventus e quindi Douglas Luiz”: Lui è bravo, è forte. Per noi lo scorso anno fu un giocatore fondamentale, ha giocato il 90% dei minuti complessivi. Sono convinto che piano piano troverà la sua migliore condizione e sarà un giocatore importante per la Juventus”.

Lei ha lavorato con De Rossi alla Roma, che idea s’è fatto del suo esonero?” Roma è un club che resterà per sempre nel mio cuore, era la prima volta che uscivo da Siviglia. E’ un momento della mia vita che rimarrà per sempre, il primo anno giocammo la semifinale di Champions League e quella rimarrà per sempre. Un posto bellissimo”.

Foto: Twitter Siviglia