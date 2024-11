Monchi: “Douglas Luiz ha bisogno di tempo, lo riprenderei. Nuovi affari con Giuntoli? Vedremo”

Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha presentato la sfida con la Juve.

“La Juve è la Juve. Pian piano sta trovando la sua strada con un allenatore che ha una visione diversa. Ora è molto più forte rispetto a due mesi fa ed è sempre di più la squadra di Thiago. Ha bisogno di punti in Champions League, quindi sarà una partita molto difficile per noi. Se firmo per un pari? Mai. La nostra mentalità è quella di andare sempre in campo per vincere. Non ci accontentiamo di un punto, soprattutto giocando in casa”.

L’ex Roma parla poi di Douglas Luiz, ceduto in estate ai bianconeri, e del ds juventino Cristiano Giuntoli: “Douglas Luiz Sta giocando meno di quanto ci saremmo aspettati, ma parliamo di un giocatore fortissimo. Alcuni si impongono subito, altri necessitano di tempo. Serve pazienza, ma le qualità di Douglas non si discutono. Lo scorso anno ha giocato il 90% delle nostre partite ed è stato determinante. È un regista: ogni palla che esce dai suoi piedi ha un senso. Dopo il suo addio abbiamo investito bene, ma Douglas me lo riprenderei sempre, in qualsiasi club: è fortissimo. Nuovi affari con Giuntoli? Vedremo, perché no… Abbiamo un buon rapporto, nato quando io lavoravo a Roma e lui a Napoli. Dipenderà dalle esigenze di entrambe le squadre. Cristiano è uno dei migliori dirigenti italiani e sono sicuro che prima o poi vincerà lo scudetto anche con la Juve”.

Foto: X Siviglia