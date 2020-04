Monchi: “Dal 14 marzo il Siviglia non ha incassato un euro, ma ce la faremo”

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato a El Desmarque, raccontando la situazione finanziaria del club. Infatti, la società Andalusa è l’unica, fra quelle che hanno applicato l’ERTE, a integrare solamente il 95% dello stipendio, senza aggiungere di tasca propria il restante 5%. “Il Siviglia ha scommesso più sulla sicurezza legale che sugli applausi. – ha commentato – Era più importante scommettere sulla sicurezza legale che sulle misure che potrebbero alimentare gli applausi. Storicamente, il Siviglia ha sempre preso decisioni su ciò che riteneva fosse il migliore per il club. Questo ha preso in contrpiede tutti i presidenti degli altri cub. Però, dal 14 marzo non abbiamo incassato un Euro. Di conseguenza, riteniamo che questa sia la scelta migliore. Il club ha un grande cuore e ce la farà.”

Foto: MARCA