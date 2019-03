Monchi, è un anno nero. Ora anche la lite con i tifosi in aeroporto

Non possiamo dire che sia stato un anno positivo per il direttore sportivo Monchi. Anzi. Molte scelte, quasi tutte, sono state particolarmente infelici, a conferma che il suo rendimento rispetto agli anni di Siviglia è stato assolutamente sottotono. Come se non bastasse, il dirigente spagnolo, preso di mira da una ventina di tifosi della Roma al momento di imbarcarsi da Oporto, ha reagito con una frase significativa: “In sei mesi vengo a prendervi uno a uno”. L’ulteriore conferma di un rapporto ormai deteriorato e che presto porterà inevitabilmente al divorzio. Contestati anche Nnzozi, Dzeko, Schick e Florenzi. La squadra sta rientrando dal Portogallo, entro stasera il club giallorosso prenderà una decisione su Di Francesco, di sicuro non il primo responsabile del momento negativo.

Foto: Twitter ufficiale Roma