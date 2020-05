Monchi allo scoperto: “Rakitic-Siviglia? Non c’è assolutamente nulla”

Monchi, direttore dell’area tecnica del Siviglia, è uscito allo scoperto in merito al futuro di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona accostato con forza – tra gli altri – anche al club andaluso. Queste le parole del dirigente ai microfoni di muchodeporte.com: “A oggi, tra Rakitic e il Siviglia non c’è assolutamente nulla. Ha un passato al Siviglia e ha molti amici qui. Però non c’è nient’altro”, le dichiarazioni di Monchi.

