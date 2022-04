Momento d’oro per la Fiorentina. Oggi 8000 tifosi hanno seguito l’allenamento

È un momento d’oro per la Fiorentina, che vola in campionato e sogna legittimamente l’Europa. I tifosi dopo annate insoddisfacenti hanno riacceso il loro entusiasmo, come dimostra il Franchi gremito da oltre 8000 tifosi per l’allenamento odierno di Cabral e compagni. Numeri incredibili, con Firenze che sogna ad occhi aperti in attesa della sfida di sabato al Venezia e soprattutto della gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

FOTO: Facebook Fiorentina