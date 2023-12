Momento difficile per il Bari. De Laurentiis è fiducioso: “Ne usciremo”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cena di Natale organizzata dal club. Queste le sue parole raccolte da RadioBari: “Auguro a Bari e a tutti i tifosi di passare un bellissimo Natale. Di tifare, visto che giocheremo il 23 e il 26. E’ un momento difficile ma ne usciremo fuori. Buoni propositi? Non sotto l’albero, ma dopo, troveremo qualche regalo… Quello che ci promettiamo è di continuare a costruire la squadra anche per via degli infortuni che abbiamo avuto. Sul mercato opereremo in quel senso”.

Foto: twitter personale