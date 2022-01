Molina si presenta al Monza: “Credo nella promozione. Non c’è due senza tre.

Intervistato dal sito ufficiale del Monza il neo acquisto brianzolo Salvatore Molina si è presentato alla nuova piazza dicendosi fiducioso per la promozione in Serie A: “Con mister Stroppa ho già lavorato in passato, so già cosa chiede ed è un bel punto di partenza. giocare con compagni che conosco bene sarà un punto a mio favore. Promozione? Ogni promozione è storia a sé. Spero che il detto non c’è due senza tre sia di buon auspicio. Sono contento di essere tornato “al nord. Il numero scelto? Il 79 è l’anno di nascita di mia sorella che è venuta a mancare lo scorso anno, giocherò per lei. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo fino all’ultimo giorno in cui indosserò questa maglia“.