Molina: “All’Udinese sono sbocciato. Quando sono arrivato De Paul mi ha preso sotto la sua ala”

Nahuel Molina è stato l’ospite della puntata di Udinese Tonight. Queste le sue dichiarazioni: “All’inizio dello scorso campionato non giocavo molto, poi ho iniziato a giocare sempre di più. Nell’ultimo anno e mezzo sono successe tante cose tutte in fretta e non ho avuto tempo per realizzarle tutte. Vincere la Copa America è stato bellissimo. Quando sono venuto a conoscenza della proposta dell’Udinese ho accettato subito, a Udine sono sbocciato. Il calcio italiano è molto diverso da quello argentino e all’Udinese ho imparato tantissimo. Sono molto felice di essere qua. Grazie all’Udinese ho imparato ad essere più attento in tutte le fasi di gioco e questo mi ha permesso di fare il salto di qualità rispetto all’Argentina. Lazio? Un punto è sempre buono. però a mio avviso potevamo farne anche tre. Abbiamo giocato una bella partita, siamo rimasti con l’amaro in bocca. Adesso dobbiamo concentrarci e pensare alla gara di venerdì contro il Milan. Quando sono arrivato a Udine De Paul mi ha preso sotto la sua ala. In allenamento mi metteva pressione per migliorarmi. Anche Juan, Tucu e Nacho sono stati indispensabili. Per fortuna ho trovato tanti argentini che mi hanno aiutato”.

FOTO: Instagram Molina