Molina: “A Salerno non sarà facile, ma vogliamo riscattare la sconfitta contro lo Spezia”

Nahuel Molina, raggiunto da Udinese TV, ha parlato così dell’ultima sfida di campionato, che vedrà i friulani in trasferta contro la Salernitana: “Sto bene. A Salerno non sarà facile, l’ambiente sarà caldo e loro voglio vincere. Lo vogliamo anche noi, l’obiettivo è portare più avanti possibile l’Udinese. Contro lo Spezia è stato brutto perdere ma il calcio è così, ora abbiamo l’occasione per riscattarci“.

Foto: Instagram Molina