Mojica: “L’Atalanta è una società eccellente, sono molto felice”

Johan Mojica, nuovo esterno dell’Atalanta ufficializzato nel pomeriggio, ha rilasciato la sua prima intervista al canale ufficiale del club bergamasco. Queste le sue prime parole da nerazzurro: “Sono molto felice di essere qui in questa grande società, c’è stata per fortuna l’occasione di arrivare in un club eccellente. Ho molta voglia di lavorare e di aiutare la squadra affinché continui a crescere e prosegua l’ottimo lavoro che ha fatto dentro e fuori dal campo. L’ho seguita e la squadra mi piace, sembra molto armoniosa quando gioca – prosegue l’esterno. “Ho lavorato per molti anni per arrivare dove sono ora. Sono mancino, gioco come terzino sinistro, come esterno o ala. Conosco molto bene Muriel e Zapata sono ottime persone e grandi giocatori e se sono in un club eccellente come questo un motivo c’è. Ora ho il privilegio di giocare con loro non solo in Nazionale, ma anche nel club. Vengo a portare in alto il nome della Colombia come hanno fatto loro e altri compagni che giocano nel campionato italiano.”

Foto: twitter Atalanta