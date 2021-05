Moise Kean, una stagione in salita. Adesso anche l’esclusione dalla Nazionale

La stagione non era partita male per Moise Kean. Giocava in Ligue 1 col Psg con qualche presenza anche in Champions League ed era una presenza fissa in Nazionale. Molti dei suoi 19 gol stagionali li ha realizzati nella parte iniziale della stagione, l’avvento di Pochettino lo ha oscurato anche se si era fatto notare negli ottavi e quarti di finale di Champions. Alla fine anche l’esclusione dalla Nazionale di Mancini per l’Europeo, probabilmente la presenza delle due punte Belotti e Immobile gli ha fatto preferire un altro esterno e i numeri in calo del giocatore di proprietà dell’Everton sono stati decisivi per la decisione finale del ct.

Foto: Twitter Psg