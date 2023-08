MOHAMED KABA, MUSCOLI E INSERIMENTI PER IL CENTROCAMPO DEL LECCE

Dopo aver salutato Morten Hjulmand allo Sporting CP, il Lecce sta ridisegnando la mediana a disposizione di mister D’Aversa. E dopo essersi assicurata, nelle settimane scorse, Ylber Ramadani, il club salentino ha messo a segno un nuovo acquisto. Si tratta di Mohamed Kaba, centrocampista classe 2001 dal Valenciennes.

Calciatore alto 1.85, molto forte fisicamente, con il contratto in scadenza nel 2024. Nella passata stagione, in Ligue 2, ha disputato 32 partite, tutte da titolare, collezionando 5 gol e 1 assist. È abile nel recuperare palloni ma sa dire la sua in fase offensiva. Di piede destro, ha giocato perlopiù nei 2 del 4-2-3-1. Kaba è un centrocampista con caratteristiche difensive, tuttavia, a differenza di Hjulmand o Blin, è insidioso in fase offensiva (d’altronde ha siglato 5 gol stagionali).

Mohamed Kaba, nato il 27 ottobre 2001 a Orléans, ha iniziato a farsi notare nel mondo del calcio attraverso il suo impegno e le sue performance costanti. cresciuto attraverso le fila del Valenciennes, transitando dalla squadra Valenciennes II nel luglio 2021. Questo passaggio ha segnato un momento importante nella sua carriera, offrendogli l’opportunità di dimostrare il suo valore nel contesto più competitivo della Ligue 2. Nel corso della stagione 2022/2023, ha indossato la maglia del Valenciennes in Ligue 2, collezionando ben 32 presenze su 38 giornate. Questo centrocampista versatile è diventato una presenza costante nell’11 iniziale del suo club, dimostrando la sua importanza per la squadra.

Adesso lo aspetta l’avventura in Italia con il Lecce dove, insieme ai compagni in mediana, dovranno raccogliere l’eredità di Hjulmand. Una sfida importante, ma Kaba ha già dimostrato di saper raccogliere e superare le sfide che il campo gli presenta.

