Mohamed Kaba in arrivo a Lecce per le visite mediche

Sarà Mohamed Kaba il nuovo centrocampista del Lecce. Dopo le voci di stamattina dalla Francia, con sorpasso del club salentino nei riguardi del Lorient, la trattativa per il classe 2001 in uscita dal Valenciennes è ormai ai titoli di coda. Al punto che lo stesso Lecce ha annunciato l’arrivo di Kaba per le visite mediche. Nell’ultima partita Kaba non era stato utilizzato proprio per motivi di mercato.

Foto: Instagram Kaba