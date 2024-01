MOHAMED AMOURA, UN TALENTO SBOCCIATO IN SORDINA

Gli occhi dell’Europa sul giovane Mohamed El Amine Amoura, punta centrale classe 2000 che finora ha segnato 13 gol in 15 partite, metà dei quali subentrando dalla panchina. Inizia la sua carriera calcistica nel 2019, giocando per l’ES Setif nella Ligue 1 Uber Eats Algerina. Nonostante abbia giocato solo una partita nel suo primo anno, è riuscito a segnare un gol, dimostrando subito di avere un grande impatto. Nel 20/21, Amoura ha avuto la possibilità di mostrare ancora di più il suo valore: ha giocato 35 partite nel massimo campionato, segnando 15 gol. Il suo talento e le sue prestazioni impressionanti gli hanno permesso di emergere come uno dei migliori giocatori della squadra. La stagione successiva Amoura ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Svizzera, al Lugano FC, dimostrando di potersi adattare al calcio europeo e di essere in grado di fare la differenza sul campo. Nativo di Tahir, in Algeria, è approdato in Europa grazie proprio all’intuizione del Lugano – 14 gol e 5 assist in 57 apparizioni in Credit Suisse Super League, più 3 sigilli in 8 partite di Coppa Svizzera – ha portato il suo valore di mercato a 10 milioni di euro, più del doppio di quanto sborsato dall’Union Saint-Gilloise, attuale capolista del massimo campionato belga a favore della squadra ticinese. Il contratto stipulato tra le parti lo scorso agosto scadrà nell’estate del 2027 – con un’opzione di proroga di ulteriori dodici mesi – ma già ci sono diversi interessati ad accaparrarsi le performance del “folletto algerino”, chiamato così in patria per la suoi 170 centimetri di altezza. Il 23enne attaccante algerino sta vivendo una stagione da sogno con la maglia dell’Union Saint-Gilloise, con cui ha finora messo a segno 13 reti e fornito un assist in 15 presenze di Jupiler Pro League. A ciò si aggiungono due centri (contro Tolosa e Liverpool) e un passaggio decisivo nella fase a gironi di Europa League. Il portale algerino La Gazette du Fennec ha titolato: “Mohamed El Amine Amoura è più ricercato di Kylian Mbappé!”. Questo stando in particolare ai dati svelati da Transfermarkt, dove l’algerino risulta essere il più ricercato nel portale, addirittura prima di Bellingham, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Gli osservatori dei maggiori club europei hanno così inserito il nome del classe 2000 sul taccuino della propria spesa futura. Tra essi ci sono gli inglesi dell’Arsenal, Liverpool e Wolverhampton, oltre ai francesi del Marsiglia e Lione, e ai tedeschi del Borussia Dortmund e agli italiani del Milan. La sua partecipazione alla Coppa d’Africa sarà l’ennesimo palcoscenico in cui Mohamed potrà offrire senza ombra di dubbio tanto spettacolo. L’esordio con l’Algeria sarà questa sera, con la speranza che non tradisca le aspettative.

Foto: Instyagram Union Saint-Gilloise