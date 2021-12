Moglie di Immobile positiva al Covid. Calciatore in quarantena ma a Venezia potrà esserci

La moglie di Ciro Immobile, Jessica, è positiva al Covid da mercoledì scorso. Ecco perchè l’attaccante della Lazio ha dovuto saltare la gara con il Genoa venerdì scorso, perchè anche lui era in isolamento per contatto diretto con la coniuge.

A Venezia Immobile però potrebbe tornare di nuovo a disposizione perché mercoledì saranno passati 7 giorni dall’ultimo contatto diretto di Ciro con Jessica e l’attaccante è negativo ai tamponi effettuati. : il tempo di quarantena previsto dalle norme sanitarie per i vaccinati è di 7 giorni, quindi il giocatore mercoledì mattina può rompere l’isolamento e aggregarsi alla squadra, anche se non essendosi allenato in gruppo non è nelle condizioni ideali.

Difficile ipotizzare subito un suo utilizzo da titolare ma dalla panchina eventualmente può dare una mano anche a gara in corso.

Foto: Twitter Lazio